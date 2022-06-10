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ГЭЦ проведет вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру

ГЭЦ проведет вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру Государственный экзаменационный центр Азербайджана 12 июня проведет вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку и экзамен на соискание ученой степени доктора философии.
Наука и образование
10 июня 2022 г. 10:34
ГЭЦ проведет вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 12 июня проведет вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку и экзамен на соискание ученой степени доктора философии.

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

Допуск на экзамен завершается в 10:45, за 15 минут до его начала.

Всего в экзаменах примут участие 2 218 человек. На вступительный экзамен в докторантуру зарегистрировались 1718 человек (1672 человека - английский язык, 24 человека - французский язык, 22 человека - немецкий язык), на доктора философии - 491 человек (470 человек - английский язык, 14 человек - французский язык, 7 человек - немецкий язык). Девять иностранцев сдадут экзамен по азербайджанскому языку.

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Версия на азербайджанском языке Doktorantura və dissertanturaya xarici dildən qəbul imtahanı keçiriləcək 

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