О нас

ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу

ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу 13 августа 2023 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по должностным группам BA, BB (административные руководящие должности) и AB, AC (административные исполнительн
Наука и образование
11 августа 2023 г. 10:41
ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу

13 августа 2023 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по должностным группам BA, BB (административные руководящие должности) и AB, AC (административные исполнительные должности).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Было отмечено, что тестовый экзамен по должностной группе ВВ будет проводиться на бумажных носителях.

Место проведения экзамена, время явки на экзамен и другая необходимая информация указаны в бланке допуска, который кандидаты могут распечатать здесь.

Экзамены начнутся в 10:00 и продлятся 2 часа 30 минут.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanı keçirəcək

Экслюзивные новости

Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi