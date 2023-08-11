ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу

13 августа 2023 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по должностным группам BA, BB (административные руководящие должности) и AB, AC (административные исполнительн

13 августа 2023 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по должностным группам BA, BB (административные руководящие должности) и AB, AC (административные исполнительные должности).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Было отмечено, что тестовый экзамен по должностной группе ВВ будет проводиться на бумажных носителях.

Место проведения экзамена, время явки на экзамен и другая необходимая информация указаны в бланке допуска, который кандидаты могут распечатать здесь .

Экзамены начнутся в 10:00 и продлятся 2 часа 30 минут.