ГЭЦ проведет пробные экзамены для абитуриентов

Абитуриенты смогут проверить свои знания

В целях оказания поддержки абитуриентам и выпускникам, готовящимся к выпускным (вступительным) экзаменам, Государственный экзаменационный центр Азербайджана проводит онлайн-экзамены посредством портала https://otk.az.

Как сообщает Report, сегодня на портал добавлены новые пробные экзамены по модели выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов азербайджанского и русского секторов.

Пройдя пробный экзамен, абитуриенты смогут проверить свои знания. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале.

С правилами регистрации и зачисления на экзамены на портале otk.az можно ознакомиться в разделе "Инструкции".