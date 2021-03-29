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ГЭЦ проведет пробные экзамены для абитуриентов

ГЭЦ проведет пробные экзамены для абитуриентов Абитуриенты смогут проверить свои знания
Наука и образование
29 марта 2021 г. 12:20
ГЭЦ проведет пробные экзамены для абитуриентов
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В целях оказания поддержки абитуриентам и выпускникам, готовящимся к выпускным (вступительным) экзаменам, Государственный экзаменационный центр Азербайджана проводит онлайн-экзамены посредством портала https://otk.az.

Как сообщает Report, сегодня на портал добавлены новые пробные экзамены по модели выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов азербайджанского и русского секторов.

Пройдя пробный экзамен, абитуриенты смогут проверить свои знания. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале.

С правилами регистрации и зачисления на экзамены на портале otk.az можно ознакомиться в разделе "Инструкции".

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Версия на азербайджанском языке DİM şagirdlər üçün sınaq imtahanı keçirəcək

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