ГЭЦ проведет приемные экзамены для абитуриентов II и III группы специальностей

© Report

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 13 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет приемные экзамены по II и III группам специальностей в вузы Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГЭЦ.

Экзамены пройдут в 66 зданиях в 11 городах - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

На экзаменах предусматривается участие 36 559 абитуриентов, 17253 из которых - абитуриенты по II, 19 306 - по III группе специальностей.

Отметим, что самый взрослый абитуриент 1960 г.р., а самый младший - 2003 г.р.