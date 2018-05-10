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    ГЭЦ проведет приемные экзамены для абитуриентов II и III группы специальностей

    Самый взрослый абитуриент 1960-го, а самый младший - 2003 года рождения© Report

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 13 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет приемные экзамены по II и III группам специальностей в вузы Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год. 

    Об этом Report сообщили в пресс-центре ГЭЦ. 

    Экзамены пройдут в 66 зданиях в 11 городах - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе. 

    На экзаменах предусматривается участие 36 559 абитуриентов, 17253 из которых - абитуриенты по II, 19 306 - по III группе специальностей.

    Отметим, что самый взрослый абитуриент 1960 г.р., а самый младший - 2003 г.р. 

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