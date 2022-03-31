ГЭЦ проведет приемный экзамен для более чем 26 тыс. абитуриентов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 3 апреля проведет очередные экзамены.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 3 апреля проведет очередные экзамены.

Как сообщили Report в центре, в экзамене ожидается участие 26 087 абитуриентов.

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шемкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

3 апреля пройдет первый этап экзамена для выпускников предыдущих лет, приемный экзамен в вузы по V группе специальностей и приемный экзамен в колледжи на базе 11-летнего образования, дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников этого года, желающих участвовать в экзамене по иностранному языку, отличному от иностранного языка на выпускном экзамене, экзамен по дополнительному языку обучения для выпускников этого года, желающих сдать экзамен по языку, отличному от языка на выпускном экзамене, выпускной экзамен для учащихся 11 классов, пропустивших выпускные экзамены в марте по различным причинам, в отношении которых в Центр было подано обращение, выпускной экзамен для желающих завершить 11-й класс экстерном, а также выпускной экзамен для выпускников 11-х классов предыдущих лет, пропустивших выпускные экзамены по различным причинам, в отношении которых в Центр было подано обращение.

Участвующие на экзамене могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" на сайте ГЭЦ. Наряду с этим им предоставляется памятка, где приведены рекомендации в связи с экзаменационным процессом, правила и другая необходимая информация.

Экзамены начнутся в 11:00.