ГЭЦ проведет очередной экзамен для водителей такси

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Согласно информации, для участия в экзаменах зарегистрировались 1 563 человека.

Для организации процесса задействованы 5 общих руководителей экзамена, 11 руководителей экзамена, 82 наблюдателя и 6 сотрудников пропускного режима.

Экзамены для водителей такси, прошедших специальную подготовку, пройдут в электронном экзаменационном корпусе ГЭЦ и Гянджинском региональном отделении. Тестирование для оценки профессиональной подготовки водителей, занимающихся международными грузоперевозками, будет проводиться в электронном формате с использованием компьютеров в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.

Участники обязаны прибыть в здание экзамена в указанное в пропуске время. После завершения экзамена или истечения выделенного времени участники смогут ознакомиться с результатами. Результаты также будут опубликованы на сайте ГЭЦ на следующий день.

На экзамен необходимо взять с собой пропуск и оригинал удостоверения личности. При отсутствии одного из документов или несоответствии данных кандидат не будет допущен к тестированию.

Экзамены продлятся 1 час. Для водителей такси будут представлены 20 вопросов по программе специальной подготовки, этическому поведению и нормативным правовым актам, регулирующим перевозку пассажиров автомобильным транспортом. Водители, занимающиеся международными грузоперевозками, будут сдавать тест из 25 вопросов, связанных с профессиональными навыками.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат. Успешно сдавшими экзамен считаются водители такси, набравшие 10 и более баллов, а также водители международных перевозок, набравшие 15 и более баллов. Им будут выданы соответствующие сертификаты.