ГЭЦ проведет очередной экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для водителей такси и ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для водителей такси и ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок.

Как сообщает Report, для участия в экзамене зарегистрировались 1542 человека.

Экзамен пройдет 16 декабря в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ, а также в Гянджинском региональном отделении.

Водителям такси предстоит ответить на 20 тестовых вопросов, связанных с этическим поведением и нормативными актами в сфере пассажирских перевозок. Ответственные лица операторов международных пассажирских и грузовых перевозок будут сдавать тест из 25 вопросов, направленных на проверку профессиональной компетенции.