ГЭЦ проведет очередной экзамен для госслужащих

Объявлен график тестовых экзаменов для продолжения деятельности на государственной службе, запланированных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в 2023 году.

Объявлен график тестовых экзаменов для продолжения деятельности на государственной службе, запланированных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в 2023 году.

Как сообщили Report в ГЭЦ, с учетом обращений госслужащих принято решение о проведении еще одного экзамена 18 марта.

Даты регистрации на экзамен будут объявлены в ближайшие дни.

Лица, принятые на государственную службу и желающие продолжить деятельность на госслужбе, должны принять участие в экзаменах в зависимости от срока истечения полученного сертификата. Изменений в график экзаменов не предусматривается.