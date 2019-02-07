ГЭЦ проведет испытательный экзамен по второму этапу экзамена

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 10 февраля испытательный экзамен в соответствии с моделью второго этапа экзаменов.

Как сообщили Report в центре, на испытательном экзамене в соответствии с приемным экзаменом в вузы на уровень бакалавра в 2019 году будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе специальностей.

Запись на испытательные экзамены велась посредством интернета, регистрацию прошли 28337 абитуриентов.

Экзамены будут организованы в 55 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шемкире, Газахе, Товузе, Мингячевире, Загатале, Шеки, Барде, Агджебеди, Гёйчае, Шемахе, Исмаиллы, Имишли, Физули, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире, Ширване, Хачмазе, Лянкяране, Джалилабаде и Масаллы.

В Баку и Гяндже во время входа в некоторые здания, где будут проводиться экзамены, будет применена технология распознавания лиц "Face Recognition".

Испытательный экзамен будет проведен в 11:00.

Согласно новым правилам режима допуска, вход в здания будет завершен в 10:45. За 15 минут до начала экзамена в здание никого допускать не будут.

Экзамен продлится 3 часа.