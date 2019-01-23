 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГЭЦ проведет экзамены по приему на должности заведующих аппаратами и начальников служб

    © Report

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 27 января Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовые экзамены по приему на госслужбу по должностям категории А (административные (управленческие) должности), относящиеся к группам AA, AB и AC.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проводиться по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Бакинского университета "Азия"). 

    Регистрация на приемные экзамены будет продолжаться до 17:00 25 января.

    Для участия в экзамене кандидаты должны создать "Личный кабинет" на портале ГЭЦ. После этого будет открыт счет, на который нужно будет перевести деньги в соответствии с установленными тарифами (подробную информацию об оплате за участие в экзамене можно получить по ссылке www.payment.dim.gov.az). 

    Согласно статистическим данным реестра приема на госслужбу, по группе АА насчитывается 51 вакантное место, по группе АВ – 417 мест, по группе АС – 1003 вакантных места.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi