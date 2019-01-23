ГЭЦ проведет экзамены по приему на должности заведующих аппаратами и начальников служб

© Report https://report.az/storage/news/4e8e7649a153611b556f433beeae5157/657544f2-4d76-422b-b05a-bdc687dbf1d3_292.jpg

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 27 января Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовые экзамены по приему на госслужбу по должностям категории А (административные (управленческие) должности), относящиеся к группам AA, AB и AC.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проводиться по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Бакинского университета "Азия").

Регистрация на приемные экзамены будет продолжаться до 17:00 25 января.

Для участия в экзамене кандидаты должны создать "Личный кабинет" на портале ГЭЦ. После этого будет открыт счет, на который нужно будет перевести деньги в соответствии с установленными тарифами (подробную информацию об оплате за участие в экзамене можно получить по ссылке www.payment.dim.gov.az).

Согласно статистическим данным реестра приема на госслужбу, по группе АА насчитывается 51 вакантное место, по группе АВ – 417 мест, по группе АС – 1003 вакантных места.