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ГЭЦ проведет экзамены по II и III группам специальностей

ГЭЦ проведет экзамены по II и III группам специальностей Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 6 июля проведет вступительные экзамены в вузы по третьей группе специальностей, 7 июля - по второй группе.
Наука и образование
4 июля 2022 г. 12:20
ГЭЦ проведет экзамены по II и III группам специальностей

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 6 июля проведет вступительные экзамены в вузы по третьей группе специальностей, 7 июля - по второй группе.

Как сообщает Report, 7 июля состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC третьей группы специальностей.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе. С 29 июня абитуриенты могут распечатать "Лист допуска к экзамену" на сайте ГЭЦ.

Экзамены начнутся в 10:00. Допуск на экзамен завершается в 09:45, за 15 минут до его начала.

С полным списком требований для допуска к государственному экзамену можно ознакомиться здесь.

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