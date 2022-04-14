ГЭЦ проведет экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 16-17 апреля проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 16-17 апреля проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на " Пропускном листе " участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.

Экзамены состоятся 16-17 апреля в 23 городах и районах республики .

В экзамене, ожидается участие в целом 44 856 учащихся, из них 23 107 учащихся примут участие в экзамене, который состоится 16 апреля, 21 479 – 17 апреля.