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ГЭЦ проведет экзамены для выпускников 9-х классов

ГЭЦ проведет экзамены для выпускников 9-х классов Государственный экзаменационный центр Азербайджана 16-17 апреля проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Наука и образование
14 апреля 2022 г. 11:12
ГЭЦ проведет экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 16-17 апреля проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.

Экзамены состоятся 16-17 апреля в 23 городах и районах республики.

В экзамене, ожидается участие в целом 44 856 учащихся, из них 23 107 учащихся примут участие в экзамене, который состоится 16 апреля, 21 479 – 17 апреля.

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