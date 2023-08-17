ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 сентября 2023 года проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государс

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 сентября 2023 года проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Регистрация для участия в экзамене продлится с 15:00 17 августа до 11:00 14 сентября. Экзамен будет проводиться посредством компьютеров по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро 8 ноября).