О нас

ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы

ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 сентября 2023 года проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государс
Наука и образование
17 августа 2023 г. 15:43
ГЭЦ проведет экзамен по приему на административные должности госслужбы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 сентября 2023 года проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС, которые относятся к типу А административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Регистрация для участия в экзамене продлится с 15:00 17 августа до 11:00 14 сентября. Экзамен будет проводиться посредством компьютеров по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро 8 ноября).

Кандидаты, прошедшие регистрацию для участия в экзамене, должны распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте ГЭЦ и произвести оплату за участие. С тарифами оплаты за участие в экзаменах можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM: "Dövlət qulluğunda inzibati rəhbər vəzifələrə qəbul imtahanı keçiriləcək"

Самое важное

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi