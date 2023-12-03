ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 декабря проведет экзамен на признание профессиональной квалификации лиц, получивших высшее образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерия и юриспруденция.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 декабря проведет экзамен на признание профессиональной квалификации лиц, получивших высшее образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерия и юриспруденция.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен будет организован по адресу ул. Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро “8 ноября”).

По информации, участники должны будут ответить на 30 тестовых заданий. За каждый правильный ответ насчитывается один балл. Претенденты должны набрать не менее 15 баллов.

Содержание экзамена, время проведения, порядок оценки результатов экзамена и проходной балл определяются ГЭС по согласованию с Агентством по обеспечению качества в образовании при Министерстве науки и образования.