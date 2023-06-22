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ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом

ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июля проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерия и юриспруденция.
Наука и образование
22 июня 2023 г. 14:58
ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июля проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерия и юриспруденция.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Содержание экзамена, время проведения, порядок оценки результатов экзамена и проходной балл определяются ГЭЦ по согласованию с Агентством по обеспечению качества в образовании при Министерстве науки и образования.

Абитуриенты могут ознакомиться с программой по специальности, перейдя по соответствующим ссылкам (Педагогика, Инженерия, Юриспруденция).

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Версия на азербайджанском языке DİM xaricdə təhsil almış şəxslərin peşəsinin tanınması üçün imtahan keçirəcək

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