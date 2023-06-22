ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июля проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерия и юриспруденция.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июля проведет экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом по специальностям педагогика, инженерия и юриспруденция.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Содержание экзамена, время проведения, порядок оценки результатов экзамена и проходной балл определяются ГЭЦ по согласованию с Агентством по обеспечению качества в образовании при Министерстве науки и образования.