    ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом

    Наука и образование
    • 23 февраля, 2026
    • 10:21
    ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом

    В Азербайджане 17 марта состоится экзамен по профессиональному признанию для лиц, получивших высшее образование за рубежом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

    Экзамен пройдет в компьютерном формате в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.

    Заявители, зарегистрированные в ТКТА, смогут с 13 марта распечатать "Пропуск на экзамен" через официальный сайт ГЭЦ, воспользовавшись сервисом "Печать пропусков на электронные экзамены и результатов".

    Кандидаты могут ознакомиться с программой и образцами тестовых заданий по своим специальностям, перейдя по соответствующим ссылкам: "Педагогика", "Инженерия", "Право".

    Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinib
