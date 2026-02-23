ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом

В Азербайджане 17 марта состоится экзамен по профессиональному признанию для лиц, получивших высшее образование за рубежом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Экзамен пройдет в компьютерном формате в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.

Заявители, зарегистрированные в ТКТА, смогут с 13 марта распечатать "Пропуск на экзамен" через официальный сайт ГЭЦ, воспользовавшись сервисом "Печать пропусков на электронные экзамены и результатов".

Кандидаты могут ознакомиться с программой и образцами тестовых заданий по своим специальностям, перейдя по соответствующим ссылкам: "Педагогика", "Инженерия", "Право".