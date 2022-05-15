ГЭЦ проведет экзамен для желающих устроиться на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей АВ и АС, которые относятся к категории А (административно-управленческие должности).

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей АВ и АС, которые относятся к категории А (административно-управленческие должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа. Допуск на экзамен приостановится за 15 минут до начала.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 93 кандидата, которые должны предоставить оригинал удостоверения личности, "Лист допуска к экзамену", Справку о состоянии здоровья (распечатывается с сайта ГЭЦ, наряду с "Листом допуска к экзамену" и подписывается кандидатом).