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ГЭЦ проведет экзамен для желающих поступить на архитектурную специальность

ГЭЦ проведет экзамен для желающих поступить на архитектурную специальность 4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского университета архитектуры и строительства пройдет экзамен на выявление таланта для желающих поступить на архитектурную специальность.
Наука и образование
31 июля 2023 г. 16:01
ГЭЦ проведет экзамен для желающих поступить на архитектурную специальность

4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского университета архитектуры и строительства пройдет экзамен на выявление таланта для желающих поступить на архитектурную специальность.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, регистрацию для участия в экзамене, которая длилась c 25 по 30 июля, прошли 324 человека.

Участники экзамена должны иметь при себе удостоверение личности и лист пропуска на экзамен.

Напомним, что абитуриенты сдают только экзамен по рисованию. Оценивание ведется по 10-бальной шкале, проходными считаются 6 и выше баллов.

Более подробно об экзамене можно узнать из спецвыпуска журнала "Абитуриент" от 2023 года "Изобразительное искусство и архитектура".

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Версия на азербайджанском языке Memarlıq ixtisasına qəbul olmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək

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