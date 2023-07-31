ГЭЦ проведет экзамен для желающих поступить на архитектурную специальность

4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского университета архитектуры и строительства пройдет экзамен на выявление таланта для желающих поступить на архитектурную специальность.

4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского университета архитектуры и строительства пройдет экзамен на выявление таланта для желающих поступить на архитектурную специальность.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, регистрацию для участия в экзамене, которая длилась c 25 по 30 июля, прошли 324 человека.

Участники экзамена должны иметь при себе удостоверение личности и лист пропуска на экзамен.

Напомним, что абитуриенты сдают только экзамен по рисованию. Оценивание ведется по 10-бальной шкале, проходными считаются 6 и выше баллов.

Более подробно об экзамене можно узнать из спецвыпуска журнала "Абитуриент" от 2023 года "Изобразительное искусство и архитектура".