ГЭЦ проведет экзамен для 1856 претендентов на госслужбу

В экзаменационных залах будут соблюдены социальные дистанции

7 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовые экзамены для поступления на госслужбу по группам BA и BB, относящимся к административно-исполнительным должностям, а также группам AA, AB и AC, относящимся к административно-управленческим должностям.

Как сообщает Report, кандидаты должны явиться на экзамен в маски, на входе будет замеряться температура. В экзаменационных залах будут соблюдены социальные дистанции. Для участия в экзамене зарегистрировалось 593 кандидата по группе BA и 1 263 по группе BB, в целом, 1 856 кандидатов.

Экзамен стартует одновременно во всех помещениях в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся позднее 10:45, на экзамен допущены не будут.

Кандидаты должны предоставить оригинал удостоверения личности, "Лист допуска к экзамену", Справку о состоянии здоровья (распечатывается с сайта ГЭЦ, наряду с "Листом допуска к экзамену" и подписывается кандидатом).