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ГЭЦ проведет экзамен для 1856 претендентов на госслужбу 

ГЭЦ проведет экзамен для 1856 претендентов на госслужбу  В экзаменационных залах будут соблюдены социальные дистанции
Наука и образование
4 марта 2021 г. 11:39
ГЭЦ проведет экзамен для 1856 претендентов на госслужбу 
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7 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовые экзамены для поступления на госслужбу по группам BA и BB, относящимся к административно-исполнительным должностям, а также группам AA, AB и AC, относящимся к административно-управленческим должностям.

Как сообщает Report, кандидаты должны явиться на экзамен в маски, на входе будет замеряться температура. В экзаменационных залах будут соблюдены социальные дистанции. Для участия в экзамене зарегистрировалось 593 кандидата по группе BA и 1 263 по группе BB, в целом, 1 856 кандидатов.

Экзамен стартует одновременно во всех помещениях в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся позднее 10:45, на экзамен допущены не будут.

Кандидаты должны предоставить оригинал удостоверения личности, "Лист допуска к экзамену", Справку о состоянии здоровья (распечатывается с сайта ГЭЦ, наряду с "Листом допуска к экзамену" и подписывается кандидатом).

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Версия на азербайджанском языке DİM dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1 856 namizəd üçün imtahan keçirəcək

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