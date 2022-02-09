О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ проведет экзамен для желающих устроиться на госслужбу

ГЭЦ проведет экзамен для желающих устроиться на госслужбу 13 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен на госслужбу по группам BA и BB.
Наука и образование
9 февраля 2022 г. 11:17
ГЭЦ проведет экзамен для желающих устроиться на госслужбу

13 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен на госслужбу по группам BA и BB.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа. Допуск на экзамен приостановится за 15 минут до начала.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 1700 кандидатов, из которых 462 по группе ВА, 1238 – по группе ВВ.

В центре отметили, что экзамен будет проводиться с соблюдением всех мер безопасности в связи с инфекцией COVID-19.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİM dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1 700 namizəd üçün imtahan keçirəcək

Другие новости из категории

У диких оленей обнаружили антитела к омикрон-штамму
У диких оленей обнаружили антитела к "омикрон"-штамму
9 февраля 2022 г. 10:40
В Баку возобновлены очные занятия в двух закрытых из-за коронавируса школах
В Баку возобновлены очные занятия в двух закрытых из-за коронавируса школах
9 февраля 2022 г. 09:45
ГЭЦ обратился к учащимся выпускных классов профлицеев
ГЭЦ обратился к учащимся выпускных классов профлицеев
8 февраля 2022 г. 16:53
Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям
Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям
8 февраля 2022 г. 15:11
Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда
Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда
7 февраля 2022 г. 17:13
Временно приостанавливается оказание электронных услуг по госслужбе
Временно приостанавливается оказание электронных услуг по госслужбе
7 февраля 2022 г. 17:04
Израильские ученые создали имплант спинного мозга из жира человека
Израильские ученые создали имплант спинного мозга из жира человека
7 февраля 2022 г. 14:50
Директор библиотеки: Азербайджан и Катар укрепляют культурные и образовательные связи
Директор библиотеки: Азербайджан и Катар укрепляют культурные и образовательные связи
7 февраля 2022 г. 14:09
Прием заявок на образовательные кредиты на весенний семестр начнется 16 февраля
Прием заявок на образовательные кредиты на весенний семестр начнется 16 февраля
7 февраля 2022 г. 12:51
Бакинский Европейский лицей возобновил очные занятия после карантина
Бакинский Европейский лицей возобновил очные занятия после карантина
7 февраля 2022 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi