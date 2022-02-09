ГЭЦ проведет экзамен для желающих устроиться на госслужбу

13 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен на госслужбу по группам BA и BB.

13 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен на госслужбу по группам BA и BB.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа. Допуск на экзамен приостановится за 15 минут до начала.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 1700 кандидатов, из которых 462 по группе ВА, 1238 – по группе ВВ.

В центре отметили, что экзамен будет проводиться с соблюдением всех мер безопасности в связи с инфекцией COVID-19.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь