ГЭЦ проведет дополнительный экзамен для более полутора тысяч учащихся

Сегодня проводятся дополнительные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах в этом году, в том числе для сдававших экзамены экстерном.

Сегодня проводятся дополнительные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах в этом году, в том числе для сдававших экзамены экстерном.

Как сообщает Report, в экзаменах участвуют также школьники, которые не сдавали экзамен по азербайджанскому языку (как государственному).

Выпускные экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе.

Для управления экзаменационным процессом привлечен персонал в составе 22 руководителей экзаменов, 10 руководителей общих экзаменов, 166 преподавателей-контролеров, 20 сотрудников режима пропуска (охрана) и т.д.

Отметим, что в дополнительных выпускных испытаниях примут участие 1 057 учащихся на базе общего (9 классов) среднего образования и 382 учащихся на базе полного (11 классов) среднего образования. 107 учеников сдадут экзамен только по азербайджанскому языку.