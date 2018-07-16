ГЭЦ проведет 18 июля вступительные экзамены для абитуриентов I и IV групп специальностей

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 18 июля проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барда, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе в целом в 49 зданиях. Для управления экзаменами будут привлечены 183 руководителя экзаменов и 2137 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

До каждого экзамена во всех регионах для наблюдателей, которые примут участие на экзамене, руководителей экзаменов и сотрудников охраны проводятся учебные семинары. В экзаменационных залах создаются условия для нормальной сдачи экзаменов абитуриентами, для обеспечения оперативности пропускного режима и безопасности на входе в здание, где проводится экзамен, установлены стационарные металлодетекторы. В целях обеспечения безопасности за день до экзамена проводится осмотр экзаменационных залов с участием сотрудников ГЭЦ и Особой государственной службы охраны, все экзаменационные залы, входные двери, здания опечатываются и передаются для охраны сотрудникам Главного управления охраны министерства внутренних дел.

Отметим, что на экзаменах ожидается участие 26332 абитуриентов. Из них 21734 абитуриента будут сдавать экзамен по I группе, 4598 абитуриентов сдадут экзамен по IV группе.

Для освещения экзаменационного процесса в ГЭЦ аккредитацию прошли 55 представителей СМИ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.