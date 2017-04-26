ГЭЦ: Профессиональный уровень большинства школьных педагогов низкий

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Среднестатистический абитуриент усваивает 29-54% школьной программы".

Как сообщает Report, вопрос отразился в 12-м выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

В информации отмечается, что это исходит от ненормального ведения учебного процесса в большинстве общеобразовательных учебных заведений, слабости требований, низкого уровня профессионализма большинства педагогов и неиспользования в учебном процессе новых методов обучения и технологий.