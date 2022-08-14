ГЭЦ: Продолжается выбор специальностей в колледжи на базе 9-летнего образования

В Азербайджане продолжается выбор специальностей для участия в конкурсе по приему в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования.

В Азербайджане продолжается выбор специальностей для участия в конкурсе по приему в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), по информации на 17:50 сегодняшнего дня регистрацию прошли 12 148 человек (азербайджанский сектор - 11 847, русский сектор - 301).

Процесс в режиме онлайн продлится до 17 августа.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие не менее 50 баллов в сумме, в том числе не менее 20 баллов по языку обучения (азербайджанский или русский язык) и не менее 10 баллов по математике.

Каждый кандидат может выбрать до 12 специальностей. В ходе конкурса размещение абитуриента на специальности будет осуществляться с учетом последовательности выбранных им специальностей.

Специальности, плановые места и другая необходимая информация по выбору специальностей обнародованы в 3-м номере журнала "Абитуриент".