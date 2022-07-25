ГЭЦ продлил срок регистрации поступивших в магистратуру

Продлен срок регистрации бакалавров, поступивших в магистратуры высших учебных заведений и НАНА.

Продлен срок регистрации бакалавров, поступивших в магистратуры высших учебных заведений и НАНА.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).

Лица, поступившие в магистратуру, должны зарегистрироваться в электронном порядке на платформе portal.edu.az до 23:59 26 июля.

По состоянию на 09:00 25 июля из 11 867 человек, поступивших в магистратуру, 10 747 человек обратились для регистрации на портале, 9 675 заявок уже проверены и утверждены.

Период регистрации продлится до 23:59 26 июля.