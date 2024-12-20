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ГЭЦ: Продавший абитуриенту устройство для использования на экзамене приговорен к 3 годам лишения свободы

ГЭЦ: Продавший абитуриенту устройство для использования на экзамене приговорен к 3 годам лишения свободы Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) призвал участников экзаменов строго соблюдать установленные требования.
Наука и образование
20 декабря 2024 г. 11:50
ГЭЦ: Продавший абитуриенту устройство для использования на экзамене приговорен к 3 годам лишения свободы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) призвал участников экзаменов строго соблюдать установленные требования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

По информации, чаще всего среди нарушений правил фиксируются попытки провести в здание мобильный телефон, отправить на экзамен другого человека вместо себя, списать и пр.

Отмечено, что все инциденты расследуются сотрудниками ГЭЦ, а при необходимости - правоохранительными органами, и принимаются соответствующие меры.

"Некоторые нарушения правил создают юридическую ответственность и требуют принятия адекватных мер в рамках законодательства. Несколько лет назад были выявлены факты подачи поддельных или чужих документов, отправки на экзамен другого человека вместо себя. В отношении данных лиц возбуждены уголовные дела. К примеру, на вступительных экзаменах в июле 2023 года в ходе проверки при входе в здание было обнаружено специальное передающее устройство в комплекте (аппарат Mifi, микронаушники, телефон, камера и т.д.). После отстранения абитуриента от экзамена данные устройства были переданы в правоохранительные органы, а в результате расследования лицо, организовавшее их продажу, было привлечено к уголовной ответственности. Установлено, что через различные аккаунты в соцсетях неоднократно обращался к абитуриентам, предлагая запрещенные к продаже микронаушники. Этот человек уже привлечен к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и решением суда приговорен к 3 годам ограничения свободы", - говорится в заявлении ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке DİM: Ötən il imtahan qaydalarını pozmaq üçün abituriyentə cihaz satan şəxsin azadlığı məhdudlaşdırılıb

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