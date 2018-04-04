ГЭЦ предупредил желающих работать на госслужбе

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Минувшим днем началось собеседование кандидатов, зарегистрировавшихся на этап интервьюирования конкурса по приему на госслужбу, объявленного 7-8 февраля Государственным экзаменационным центром.

Как сообщили Report в ГЭЦ, собеседования проходят в 16 различных адресах, включая Баку, а также региональные отделения ГЭЦ в Гяндже, Шеки, Ширване, Лянкяране, Гёйчае и Барде, а также в Музее искусств Хачмаза.

Из запланированных на день 129 собеседований состоялось 73, по причине не явки кандидатов 56 собеседований не состоялось. Из принявших участие в собеседовании 30 кандидатов были признаны подходящими на выбранную должность.

ГЭЦ предупредил кандидатов, которые не явились на собеседование:

"Нужно учитывать, что ГЭЦ и госорганы потратили средства и ресурсы в достаточном количестве для организации собеседований. Особо следует учесть, что собеседования проводятся в регионах, куда уже командированы представители ГЭЦ и госорганов.

ГЭЦ доводит до сведения кандидатов, что их не участие в собеседовании не будет считаться уважительной причиной, характеризуют кандидатов как безответственных, и такие случаи будут заноситься в базу данных ГЭЦ.

Лица, не желающие участвовать, за день до собеседования утром до 10:00 должны обратиться насчет его отмены".

Собеседования с кандидатами продлятся до 15 мая.