ГЭЦ: Получившие образование за рубежом граждане могут получить послабления при приеме на госслужбу

Граждане Азербайджана, получившие образование за рубежом, изъявляют желание поступить на госслужбу. Но они не в состоянии сдать экзамен по азербайджанскому языку и предъявляют нам претензии.

Граждане Азербайджана, получившие образование за рубежом, изъявляют желание поступить на госслужбу. Но они не в состоянии сдать экзамен по азербайджанскому языку и предъявляют нам претензии.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде во время выступления на Саммите человеческих ресурсов.

Она отметила, что азербайджанцы в качестве основной причины указывают на получение образования на иностранном языке и в будущем возможны некоторые послабления в связи с этим: “Те, кто хочет работать на государственной службе, должны знать родной язык. Возможно, в будущем эти кандидаты смогут сдать азербайджанский язык на уровне B2 и быть принятыми на государственную службу. Естественно, это тоже должно быть отражено в законодательстве. В любом случае вопрос можно обсудить”.