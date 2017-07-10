ГЭЦ подготовил просветительский видеоролик, связанный со вступительными экзаменами - ВИДЕО

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) подготовил просветительский видеоролик, связанный с предстоящим 14 июля (II и III группа специальностей) и 22 июля (I и IV группа специальностей) вторым вступительным экзаменом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

На экзаменах ожидается участие свыше 60 000 абитуриентов. В связи с предстоящими экзаменами Государственный экзаменационный центр подготовил касающийся "экзаменационного процесса" просветительский видеоролик. Здесь представлена информация о некоторых важных правилах, чтобы абитуриенты чувствовали себя при экзаменационном процессе комфортно.