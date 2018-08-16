ГЭЦ подаст в суд на эксперта Кямрана Асадова

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "Результаты экзамена каждого абитуриента могут быть обнародованы только с его согласия. Персональные данные не могут быть переданы третьему лицу".

Как сообщает Report, об этом на состоявшейся 15 августа пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, абитуриент Ибрагим Али оглу Аскери, утверждающий, что набрал 596 баллов, весной на экзамене набрал 410 баллов, а на экзамене, состоявшемся летом, - 451 балл: "Мы не принимаем заявление абитуриента о якобы набранных 596 баллах. Карты ответов мы можем представить суду. В связи с обнародованием данного вопроса и нанесением ущерба имиджу ГЭЦ мы подадим в суд на эксперта в области образования Кямрана Асадова. Мы обратились к нему за опровержением, а он отказался это делать".

M.Аббасзаде заявила, что до сих пор в ГЭЦ не поступало ни одной жалобы относительно подтасовки результатов экзаменов.