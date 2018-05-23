ГЭЦ: По I и IV группам специальностей 3 абитуриента набрали 700 баллов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Итоги проведенных 20 мая приемных экзаменов, можно сказать, что совпадают с итогами прошлого года. Естественно, это только результаты весеннего экзамена. Абитуриенты смогут принять участие и на летнем экзамене. Мы ожидаем, что результаты на этом экзамене улучшатся".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что по I группе сдали экзамен 27 478 человек:

"По этой группе 2 абитуриента набрали максимальный балл - 700 баллов. А по IV группе специальностей всего один абитуриент смог набрать 700 баллов. Мы поздравляем их. Абитуриентам, не набравшим желаемое количество баллов я посоветовала бы хорошо подготовиться и принять участие в летнем экзамене".

М.Аббасзаде напомнила, что до летнего экзамена, 10 июня будет проведен испытательный экзамен:

"Каждый индивидуально должен оценить результаты весеннего экзамена".