ГЭЦ: Плановые места в магистратуре вузов Азербайджана заполнены на 94%

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал статистические показатели по результатам приема в магистратуру высших учебных заведений.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал статистические показатели по результатам приема в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщили Report в ГЭЦ, по результатам конкурса из 17 359 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, в магистратуру вузов зачислены 13 286 человек.

5 981 человек будет обучаться по госзаказу, а 7 305 - на платной основе. 9 745 человек окончили вуз в этом году, 3 541 - выпускники прошлых лет.

По результатам конкурса заполнено 94,64% из 14 038 плановых мест. Это самый высокий показатель, зафиксированный за последние годы. В прошлом году этот показатель составлял 88,63%, а в 2021 году - 92,95%.