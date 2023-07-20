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ГЭЦ: Плановые места в магистратуре вузов Азербайджана заполнены на 94%

ГЭЦ: Плановые места в магистратуре вузов Азербайджана заполнены на 94% Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал статистические показатели по результатам приема в магистратуру высших учебных заведений.
Наука и образование
20 июля 2023 г. 12:25
ГЭЦ: Плановые места в магистратуре вузов Азербайджана заполнены на 94%

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал статистические показатели по результатам приема в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщили Report в ГЭЦ, по результатам конкурса из 17 359 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, в магистратуру вузов зачислены 13 286 человек.

5 981 человек будет обучаться по госзаказу, а 7 305 - на платной основе. 9 745 человек окончили вуз в этом году, 3 541 - выпускники прошлых лет.

По результатам конкурса заполнено 94,64% из 14 038 плановых мест. Это самый высокий показатель, зафиксированный за последние годы. В прошлом году этот показатель составлял 88,63%, а в 2021 году - 92,95%.

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Версия на азербайджанском языке Magistraturada yerlərin 94.64 %-i dolub, bu, son illərin ən yüksək göstəricisidir

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