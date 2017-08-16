ГЭЦ: План приема в магистратуру выполнен на 82,58%

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные приема в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, для участия в приемном экзамене в магистратуру в целом зарегистрировалось 13081 (прошлый год 24110) бакалавров. Было отмечено, что в этом году ожидалось участие более подготовленных и целенаправленных кандидатов, результаты подтвердили ожидания.

В этом году в магистратуру вузов выделено 7703 плановых мест, согласно результатам конкурса, 6361 бакалавр принят в магистратуру (5826 в азербайджанском секторе, 535 - русском). Из них 2358 на основе госзаказа. План приема в магистратуру выполнен на 82,58%, 1342 места (17,42%) остались вакантными.

Напомним, что в 2016/2017 учебном году плановые места заполнились на 63,69%. В этом году показатель вырос на 19%, несмотря на меньшее количество подавших заявление.

По результатам конкурса, плановые места заполнились полностью в Азербайджанском медицинском университете, Академии государственного управления при президенте, Бакинской музыкальной академии, Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, Академии МЧС, на 90% и больше – в Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанской государственной художественной академии, Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Национальной академии авиации, Мингячевирском государственном университете.

Самый слабый показатель заполнения плановых мест в магистратуру в Бакинском исламском университете (8.33%).