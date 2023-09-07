ГЭЦ пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу по группе BA, относящейся к типу B административных должностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу по группе BA, относящейся к типу B административных должностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, решение было принято в связи с разногласиями, касательно формулировки одного тестового задания открытого типа на экзамене, прошедшего 13 августа.

Согласно заключению экспертов, было признано целесообразным признать верным не только эталонные ответы, но и альтернативный вариант, вызвавший разногласия.

Таким образом, ответ “1, 2, 4” на вопрос №55 в варианте А и №49 в варианте В экзаменационного теста признан верным.

В содержании других тестовых заданий научно-методических некорректностей не выявлено.

С соответствующими изменениями абитуриенты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ.