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ГЭЦ пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу

ГЭЦ пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу по группе BA, относящейся к типу B административных должностей.
Наука и образование
7 сентября 2023 г. 16:50
ГЭЦ пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу по группе BA, относящейся к типу B административных должностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, решение было принято в связи с разногласиями, касательно формулировки одного тестового задания открытого типа на экзамене, прошедшего 13 августа.

Согласно заключению экспертов, было признано целесообразным признать верным не только эталонные ответы, но и альтернативный вариант, вызвавший разногласия.

Таким образом, ответ “1, 2, 4” на вопрос №55 в варианте А и №49 в варианте В экзаменационного теста признан верным.

В содержании других тестовых заданий научно-методических некорректностей не выявлено.

С соответствующими изменениями абитуриенты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ.

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