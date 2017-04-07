ГЭЦ: Переход к системе платных экзаменов стал причиной сокращения статистики подавших заявления

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Report из центра, на заседании обсудили положение, связанное с приемом в магистратуру и резидентуру вузов и НАНА, вопросы приема электронных заявлений в вузы и ссузы и приема на госслужбу.

Первым делом члены Совета вошли на сайт ГЭЦ и ознакомились с меняющимися статистическими данными в реальном режиме времени.

Вниманию участников заседания представили сравнительные статистические данные о кандидатах, подавших заявления в 2016 и 2017 гг.

Во время обсуждений члены совета отметили, что безусловно, платная система при экзаменах является одним из факторов, способствующих сокращению числа подающих заявления.

Было отмечено, что раньше требуемая для участия на экзамене сумма была символической (2 маната) и поэтому многие участвовали на экзамене без предварительной подготовки, проходили регистрацию и не являлись на экзамен.

Предоставление военной отсрочки студентам магистратуры в период учебы также способствовало увеличению статистики мальчиков среди лиц, подавших в этом году заявления в магистратуру.

Касаясь вопроса приема на госслужбу, заместитель председателя Совета директоров ГЭЦ Б.Халилов сказал, что утверждение определенных нормативно-правовых актов в сфере госслужбы запаздывает по независящим от них причинам. Поэтому, несмотря на периодическое поступление из госорганов информации о вакансиях, пока проектирование и реализация процедур приема на госслужбу не представляется возможным.

На заседании также обсудили другие текущие вопросы.