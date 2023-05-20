ГЭЦ: Осуществляющего контроль за экзаменом учителя отстранили за нарушение

Сегодня на вступительном экзамене в высшие учебные заведения по III группе специальностей два абитуриента были отстранены от экзамена из-за того, что имели при себе мобильные телефоны.

Сегодня на вступительном экзамене в высшие учебные заведения по III группе специальностей два абитуриента были отстранены от экзамена из-за того, что имели при себе мобильные телефоны.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что результаты этих абитуриентов будут аннулированы, и они не будут допущены к летним вступительным экзаменам. В то же время один учитель-контролер был отстранен от экзамена за создание условий для списывания. Все нарушения протоколируются, по ним будет проведена проверка.

Отметим, что на экзамене принимали участие 22 146 абитуриентов, в том числе 24 абитуриента с физическими ограничениями (с нарушениями зрения I группы, нарушениями слуха и пр).