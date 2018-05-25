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    ГЭЦ опубликовала прогноз плана приема в магистратуру и приема по госзаказу

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    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Государственная экзаменационная комиссия издала 4-й номер журнала "Магистр".

    Как сообщили Report в ГЭЦ, в этом номере журнала объявлено о втором этапе приема в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА, а также отборе специальностей на 2018/2019 учебный год. Также изданы "Электронное заявление бакалавра", объяснения по отбору специальностей, образец электронного заявления, условия конкурса и др.

    ГЭЦ предупреждает, что объявление для приема в магистратуру азербайджанского и русского секторов издано в одном журнале - на азербайджанском языке.

    Журнал можно приобрести в киосках "Абитуриент", книжных магазинах и на сайте www.abiturient.az.

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