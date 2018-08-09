ГЭЦ опубликовал список поступивших в колледжи

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) выпустил 6-й номер журнала "Абитуриент".

Как сообщили Report из центра, в этом номере журнала на азербайджанском и русском языках опубликован список поступивших на базе общего среднего образования (9 классов) в средние специальные учебные заведения (колледжи), коды специальностей, по которым они поступили, сформированные по специальностям проходные баллы и другая необходимая информация.

Журнал можно приобрести в киосках "Абитуриент" по адресу улица А.Саламзаде, 28 Насиминского района и улица М.Мушвига, 1 М Ясамальского района, книжных магазинах и заказать через сайт www.abiturient.az.

Электронную версию журнала (в формате pdf) можно приобрести в разделе "Электронных услуг" на сайте ГЭЦ.