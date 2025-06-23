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ГЭЦ опроверг сообщения о технических проблемах на экзамене по иностранному языку

ГЭЦ опроверг сообщения о технических проблемах на экзамене по иностранному языку Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы о якобы возникших проблемах с прослушиванием на экзаменах по иностранному языку для поступающих в докторантуру.
Наука и образование
23 июня 2025 г. 12:39
ГЭЦ опроверг сообщения о технических проблемах на экзамене по иностранному языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы о якобы возникших проблемах с прослушиванием на экзаменах по иностранному языку для поступающих в докторантуру.

Как заявили Report в Центре, технических сбоев в работе оборудования на экзамене не было.

"Некоторые экзаменуемые связывают свой недостаточный уровень владения языком с проблемами со звуком оборудования. Однако при необходимости уровень громкости можно регулировать, неисправные устройства заменяются другими, а участникам в случае надобности предоставляется дополнительное время", - отметили там.

В ГЭЦ добавили, что экзамены соответствуют международным стандартам CEFR и нацелены на проверку знаний на уровне B2 и выше, включая академическое понимание текстов.

"Темы для написания эссе не требуют специальных знаний, направлены на проверку кругозора и навыков аргументации и служат объективной оценке знания языка", - пояснили в центре.

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