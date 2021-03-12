ГЭЦ опроверг опубликованные в социальных сетях даты экзаменов

В настоящее время в социальных сетях распространяется ложная информация о датах сдачи выпускных (вступительных) экзаменов

"В настоящее время в социальных сетях распространяется ложная информация о датах сдачи выпускных (вступительных) экзаменов".

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре:

"Сообщаем вам, что даты экзаменов будут объявлены Государственным экзаменационным центром и размещены на сайте Центра dim.gov.az после того, как их (даты) определят и согласуют с соответствующими органами.

Информация, распространяемая в социальных сетях о датах экзаменов, не соответствует действительности.

Рекомендуем следить только за информационными ресурсами Государственного экзаменационного центра в связи с данными вопросами", - говорится в информации.