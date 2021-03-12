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ГЭЦ опроверг опубликованные в социальных сетях даты экзаменов

ГЭЦ опроверг опубликованные в социальных сетях даты экзаменов В настоящее время в социальных сетях распространяется ложная информация о датах сдачи выпускных (вступительных) экзаменов
Наука и образование
12 марта 2021 г. 21:55
ГЭЦ опроверг опубликованные в социальных сетях даты экзаменов

"В настоящее время в социальных сетях распространяется ложная информация о датах сдачи выпускных (вступительных) экзаменов".

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре:

"Сообщаем вам, что даты экзаменов будут объявлены Государственным экзаменационным центром и размещены на сайте Центра dim.gov.az после того, как их (даты) определят и согласуют с соответствующими органами.

Информация, распространяемая в социальных сетях о датах экзаменов, не соответствует действительности.

Рекомендуем следить только за информационными ресурсами Государственного экзаменационного центра в связи с данными вопросами", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке DİM: Sosial şəbəkələrdə imtahan tarixləri haqqında məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

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