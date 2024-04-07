ГЭЦ: Один учащийся не был допущен к экзамену из-за заболевания ветрянкой

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу центра, трое учащихся были отстранены от экзамена за попытку воспользоваться мобильным телефоном, а еще двое - в связи с обнаружением у них "смарт-часов". Кроме того, 1 человек не был допущен к сдаче экзамена по заключению врача скорой медицинской помощи из-за заболевания ветрянкой.