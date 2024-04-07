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ГЭЦ: Один учащийся не был допущен к экзамену из-за заболевания ветрянкой

ГЭЦ: Один учащийся не был допущен к экзамену из-за заболевания ветрянкой Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
7 апреля 2024 г. 15:57
ГЭЦ: Один учащийся не был допущен к экзамену из-за заболевания ветрянкой

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу центра, трое учащихся были отстранены от экзамена за попытку воспользоваться мобильным телефоном, а еще двое - в связи с обнаружением у них "смарт-часов". Кроме того, 1 человек не был допущен к сдаче экзамена по заключению врача скорой медицинской помощи из-за заболевания ветрянкой.

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