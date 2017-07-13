ГЭЦ: Оценки 38 учащихся, подавших на апелляцию, изменены

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Апелляционная комиссия, созданная в связи с результатами написанных сочинений (эссе) в рамках первого этапа аттестации знаний получающих общее среднее образование, обнародовала результаты.

Как сообщили Report в пресс-службе Центра, в Апелляционную комиссию, созданную в связи с результатами написанных сочинений (эссе) в рамках первого этапа аттестации знаний, получающих общее среднее образование, для расследования оценивания обратились с заявлением 111 учащихся (0,41% от всех участвовавших на экзамене). Из них оценки 38 учащихся (0,14% от всех участвовавших на экзамене) были изменены, остальным учащимся были разъяснены допущенные ошибки при написании сочинения.