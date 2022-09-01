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ГЭЦ: Объявлены результаты приема в резидентуру

ГЭЦ: Объявлены результаты приема в резидентуру Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2022/2023 учебный год.
Наука и образование
1 сентября 2022 г. 17:42
ГЭЦ: Объявлены результаты приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2022/2023 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, кандидаты могут узнать о результатах конкурса на сайте ГЭЦ или через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив “рабочий номер” на номер 7727.

Из 548 кандидатов, принявших участие в конкурсе (за исключением кандидатов, окончивших военно-медицинский факультет), право продолжить обучение в резидентуре получили 437 человек. Из них 120 юношей и 317 девушек. 234 кандидата являются выпускниками текущего года, а 203 кандидата - выпускниками предыдущих лет.

Поступившие в резидентуру с 12:00 6 сентября до 23:59 12 сентября должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az.

Непрохождение регистрации поступивших в резидентуру в течение этого периода будет расценено как отказ от обучения по специальности, эти лица будут исключены из списка зачисленных и не допущены к конкурсу на вакантные места.

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