ГЭЦ объявило результаты вступительных экзаменов в II и III группы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 21-22 мая 2022 года на II и III группы специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 21-22 мая 2022 года на II и III группы специальностей.

Как сообщает Report, абитуриенты (учащиеся) могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный на пропускном листе на экзамен, на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 42 261 абитуриента (20 740 человек по II группе, 21 521 человек по III группе), утвердивших заявки на участие в экзамене, 3 674 человека (2338 человек по II группе, 1 336 человек по III группе) не приняли участие в экзамене. Из числа абитуриентов, принявших участие в экзамене, 16 были отстранены от экзамена за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

На экзамене самый высокий результат по II группе специальностей (394 балла) показали 2 человека – выпускники средней школы № 7 города Баку и Бакинского турецкого лицея.

По сумме двух этапов по II группе специальностей высокий результат принадлежит выпускнику Бакинского лицея имени академика Зарифы Алиевой. Он набрал 383,4 балла на втором этапе экзамена и 295 баллов на первом. Таким образом, самый высокий результат по II группе специальностей - 678,4 балла.

На экзамене по III группе наилучший результат показал выпускник средней школы села Гамзалли Габалинского района, набравший 391.2 балла.

По сумме двух этапов по III группе специальностей самый высокий результат принадлежит выпускнику средней школы № 286 города Баку. Он набрал 387,3 балла на втором этапе экзамена и 300 баллов на первом этапе. Таким образом, самый высокий результат по III группе специальностей - 687,3 балла.

Отметим, что на I этапе экзамена можно набрать максимум 300 баллов, а на втором - 400. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.