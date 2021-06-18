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ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 16-17 июня.
Наука и образование
18 июня 2021 г. 23:09
ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 16-17 июня.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, из 46 618 школьников, принявших участие в экзаменах, 593 не явились. Результаты двух человек аннулированы за нарушение обязательных правил экзамена.

С 22 июня ГЭЦ организует процесс онлайн-апелляции (через программу "Zoom" или по телефону) для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте Центра 19-21 июня.

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