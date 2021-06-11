ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 9-10 июня.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 9-10 июня.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, из 43 638 школьников, принявших участие в экзаменах, 762 не явились. Результаты 7 человек аннулированы за нарушение обязательных правил экзамена.

С 17 июня ГЭЦ организует процесс онлайн-апелляции (через программу "Zoom" или по телефону) для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте Центра 14-16 июня.