ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 4 августа первого этапа (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 4 августа первого этапа (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Как сообщили Report в ГЭЦ, каждый принявший участие в экзамене кандидат может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на интернет-сайте Государственного экзаменационного центра.

Кандидаты также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив "номер дела" на короткий номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Согласно результатам, из 966 кандидатов, которые должны были принять участие в экзамене, 21 не явился на экзамен. Условия конкурса (40 баллов и выше) выполнили 230 кандидатов.

Самым высоким результатом на экзамене было 80 баллов из 100 возможных.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в режиме онлайн будет работать Апелляционная комиссия. Электронная форма заявления для обращения в Апелляционную комиссию будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Кандидаты могут подать заявку в Апелляционную комиссию 6-8 августа 2021 года.