О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена в резидентуру

ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 4 августа первого этапа (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).
Наука и образование
5 августа 2021 г. 18:18
ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 4 августа первого этапа (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Как сообщили Report в ГЭЦ, каждый принявший участие в экзамене кандидат может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на интернет-сайте Государственного экзаменационного центра.

Кандидаты также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив "номер дела" на короткий номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Согласно результатам, из 966 кандидатов, которые должны были принять участие в экзамене, 21 не явился на экзамен. Условия конкурса (40 баллов и выше) выполнили 230 кандидатов.

Самым высоким результатом на экзамене было 80 баллов из 100 возможных.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в режиме онлайн будет работать Апелляционная комиссия. Электронная форма заявления для обращения в Апелляционную комиссию будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Кандидаты могут подать заявку в Апелляционную комиссию 6-8 августа 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

Самое важное

В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
5 августа 2021 г. 17:17
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
5 августа 2021 г. 13:36
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31
Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
ФотоИз Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
5 августа 2021 г. 11:52
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
5 августа 2021 г. 11:11
Введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
ФотоВведены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
5 августа 2021 г. 10:34
С сегодняшнего дня Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран
С сегодняшнего дня Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран
5 августа 2021 г. 00:00
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
4 августа 2021 г. 18:30
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
4 августа 2021 г. 18:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi