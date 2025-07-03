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ГЭЦ объявил результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку

ГЭЦ объявил результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку 16:38
Наука и образование
3 июля 2025 г. 16:59
ГЭЦ объявил результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку, состоявшегося 29 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Тест проводился для выпускников 9-х и 11-х классов текущего года, которые по уважительным причинам не смогли стад экзамен по азербайджанскому языку 4 мая в рамках выпускных экзаменов. Также экзамен был организован для абитуриентов текущего и предыдущих лет, подавших документы в высшие или средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в тестировании 4 мая или получивших неудовлетворительную оценку.

Результаты размещены на сайте Государственного экзаменационного центра. Для подачи апелляции необходимо пройти онлайн-регистрацию с 4 по 6 июля. Перед обращением в комиссию абитуриентам рекомендовано ознакомиться с критериями оценки и своими результатами на сайте центра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili fənni üzrə keçirilən test imtahanının nəticələri elan olunub

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