ГЭЦ объявил результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку

16:38

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку, состоявшегося 29 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Тест проводился для выпускников 9-х и 11-х классов текущего года, которые по уважительным причинам не смогли стад экзамен по азербайджанскому языку 4 мая в рамках выпускных экзаменов. Также экзамен был организован для абитуриентов текущего и предыдущих лет, подавших документы в высшие или средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в тестировании 4 мая или получивших неудовлетворительную оценку.