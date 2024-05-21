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ГЭЦ объявил результаты проведенных 5 мая экзаменов

ГЭЦ объявил результаты проведенных 5 мая экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты проведенных 5 мая экзаменов.
Наука и образование
21 мая 2024 г. 17:05
ГЭЦ объявил результаты проведенных 5 мая экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты проведенных 5 мая экзаменов.

Как сообщает Report, с результатами экзаменов можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=58

https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=19

https://eservices.dim.gov.az/ejurnal/

Также информацию о результатах экзамена можно получить, отправив код, указанный в бланке допуска к экзамену, на номер 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 11 948 человек, которые должны были участвовать в экзаменах, 1 335 человек не явились.

Самый высокий результат на экзамене (максимально возможный балл – 300) показал выпускник 2023 года средней школы села Гасанлы Масаллинского района, набрав 296,6 балла.

В ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие подать заявку на сайте ГЭЦ с 10:00 22 мая до 17:00 24 мая.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 5-də keçirilən imtahanların nəticələri açıqlanıb, bir nəfər yüksək nəticə göstərib

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