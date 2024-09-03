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ГЭЦ объявил результаты приема на вакантные места в вузы и ссузы

ГЭЦ объявил результаты приема на вакантные места в вузы и ссузы Государственный экзаменационный центр объявил результаты приема на вакантные места в высших учебных заведениях и в средних специальных учебных заведениях на базе полного среднего образования.
Наука и образование
3 сентября 2024 г. 17:42
ГЭЦ объявил результаты приема на вакантные места в вузы и ссузы

Государственный экзаменационный центр объявил результаты приема на вакантные места в высших учебных заведениях и в средних специальных учебных заведениях на базе полного среднего образования.

Как сообщает Report, абитуриенты могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" или "7-значный код" из электронного заявления о выборе специальности на номер 7727 с мобильных номеров (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В конкурсе на замещение вакантных мест в вузах и ссузах участвовали 20 827 абитуриентов. По результатам конкурса в вузы принято 528 человек, в ссузы - 12 186 человек.

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